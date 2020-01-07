Прокуратура начала проверку из-за пожара в теплицах в Подмосковье
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара, произошедшего сегодня ночью на территории тепличного комплекса, расположенного в сельском поселении Ганусовское деревни Малышево в Раменском городском округе Московской области», — заявили в надзорном ведомстве.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в 13:53 была объявлена полная ликвидация пожара.
В результате ЧП восемь человек погибли и один пострадал.