В ЯНАО произошёл крупный пожар в торговом центре
- © Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по округу.
Отмечается, что тушение усложняется конструктивными особенностями здания: огонь распространялся по пустотам чердачного помещения.
В результате ЧП пострадал один мужчина, он отказался от госпитализации.
В тушении пожара принимают участие 35 человек, задействовано семь единиц спецтехники МЧС.
В ноябре URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.