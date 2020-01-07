В ЯНАО произошёл крупный пожар в торговом центре

В Ямало-Ненецком автономном округе в одноэтажном торговом центре в городе Муравленко произошёл пожар площадью 800 кв. м, возгорание локализовано.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по округу.

Отмечается, что тушение усложняется конструктивными особенностями здания: огонь распространялся по пустотам чердачного помещения.

В результате ЧП пострадал один мужчина, он отказался от госпитализации.

В тушении пожара принимают участие 35 человек, задействовано семь единиц спецтехники МЧС.

В ноябре URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.