В ЯНАО произошёл крупный пожар в торговом центре

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В Ямало-Ненецком автономном округе в одноэтажном торговом центре в городе Муравленко произошёл пожар площадью 800 кв. м, возгорание локализовано.
В ЯНАО произошёл крупный пожар в торговом центре
  • © Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по округу.

Отмечается, что тушение усложняется конструктивными особенностями здания: огонь распространялся по пустотам чердачного помещения.

В результате ЧП пострадал один мужчина, он отказался от госпитализации.

В тушении пожара принимают участие 35 человек, задействовано семь единиц спецтехники МЧС.

В ноябре URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.

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