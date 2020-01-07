В России не зафиксировали нарушений порядка в рождественскую ночь

Сотрудники полиции не зафиксировали нарушений общественного порядка в рождественскую ночь. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«В ночь на 7 января около 2,3 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Рождества Христова», — цитирует Волк РИА Новости.

По её словам, рождественские богослужения прошли в 5,7 тыс. городов и населённых пунктов России.

Общественный порядок обеспечивали более 45,9 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военные Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций.

«Принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений общественного порядка не допущено», — заявила Волк.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово.