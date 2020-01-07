В России не зафиксировали нарушений порядка в рождественскую ночь

Короткая ссылка
Сотрудники полиции не зафиксировали нарушений общественного порядка в рождественскую ночь. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
В России не зафиксировали нарушений порядка в рождественскую ночь
  • РИА Новости

«В ночь на 7 января около 2,3 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Рождества Христова», — цитирует Волк РИА Новости.

По её словам, рождественские богослужения прошли в 5,7 тыс. городов и населённых пунктов России.

Общественный порядок обеспечивали более 45,9 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военные Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций.

«Принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений общественного порядка не допущено», — заявила Волк.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить