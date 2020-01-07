Путин поздравил православных с Рождеством

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Российский президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал им здоровья и благополучия.
Путин поздравил православных с Рождеством
  • Reuters

Поздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. 

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — отметил он.

Путин подчеркнул, что в светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, а также особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение.

Также президент отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении исторического и культурного наследия и в воспитании молодёжи.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

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