Путин поздравил православных с Рождеством
- Reuters
Поздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — отметил он.
Путин подчеркнул, что в светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, а также особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение.
Также президент отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении исторического и культурного наследия и в воспитании молодёжи.
Ранее сообщалось, что Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.