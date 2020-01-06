Рождественская служба в храме Христа Спасителя

В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество. В храме Христа Спасителя праздничную литургию проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. RT ведёт прямую трансляцию.