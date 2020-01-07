СК возбудил дело после гибели ребёнка на балконе под Хабаровском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти семимесячного ребёнка, которого оставили на балконе в Хабаровском крае.

«5 января 2020 года на балконе квартиры жилого дома, расположенного в городе Николаевск-на-Амуре, обнаружено тело малолетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело», — приводит РИА Новости сообщение следователей.

В ведомстве не уточнили, по какой статье возбуждено дело.

Ранее в Ульяновске завели дело после гибели ребёнка во время игры в прятки.