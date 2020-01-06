В Ульяновске завели дело после гибели ребёнка во время игры в прятки

В Ульяновске возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетнего ребёнка, предположительно, после того, как он забрался в кровать-трансформер во время игры в прятки.

Об этом сообщили в областном главке Следственного комитета России.

«По факту смерти трёхлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, вечером 5 января мальчика ненадолго оставили без присмотра играть в его комнате, и спустя некоторое время он «был обнаружен в кровати своей матерью без признаков жизни».

В настоящее время следователи изымают необходимую медицинскую документацию и организовывают проведение судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, проверяются условия жизни погибшего ребёнка.

Ранее прокуратура и следователи в Ульяновске начали проверку по факту смерти ребёнка из благополучной семьи во время игры в прятки.