В Ульяновске завели дело после гибели ребёнка во время игры в прятки
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Об этом сообщили в областном главке Следственного комитета России.
«По факту смерти трёхлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в пресс-релизе.
По предварительным данным, вечером 5 января мальчика ненадолго оставили без присмотра играть в его комнате, и спустя некоторое время он «был обнаружен в кровати своей матерью без признаков жизни».
В настоящее время следователи изымают необходимую медицинскую документацию и организовывают проведение судебно-медицинской экспертизы.
Кроме того, проверяются условия жизни погибшего ребёнка.
Ранее прокуратура и следователи в Ульяновске начали проверку по факту смерти ребёнка из благополучной семьи во время игры в прятки.