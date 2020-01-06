В Ульяновске ребёнок умер во время игры в прятки

В Ульяновске прокуратура и следственные органы проводят проверки в связи с гибелью трёхлетнего ребёнка, который, по предварительным данным, умер во время игры в прятки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Василия Зиму.

«По предварительной информации, ребёнок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни», — заявил он.

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также надзорное ведомство устанавливает условия и обстоятельства, которые способствовали происшествию.

Ранее Следственный комитет организовал проверку из-за смерти якутского школьника в новогоднюю ночь.