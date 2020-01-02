СК начал проверку после смерти якутского школьника в новогоднюю ночь
- РИА Новости
«По факту смерти в новогоднюю ночь подростка… проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено», — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
Как отмечает агентство, в среду, 1 января, в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в селе Баяга на улице обнаружено тело девятиклассника.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей в результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области.