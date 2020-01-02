СК начал проверку после смерти якутского школьника в новогоднюю ночь

Короткая ссылка
Следственный комитет начал проверку после того, как в Якутии в новогоднюю ночь умер школьник. Инцидент произошёл в Таттинском районе республики.
СК начал проверку после смерти якутского школьника в новогоднюю ночь
  • РИА Новости

«По факту смерти в новогоднюю ночь подростка… проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено», — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.

Как отмечает агентство, в среду, 1 января, в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в селе Баяга на улице обнаружено тело девятиклассника.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей в результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить