Путин прибыл на рождественскую службу в собор в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, чтобы участвовать в рождественском богослужении, сообщает РИА Новости.

Литургию в Рождество служит настоятель собора Николай Брындин.

На службе присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Спасо-Преображенском соборе президент уже встречал Рождество в 2019 году.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев планируют принять участие в рождественских богослужениях в ночь на вторник, 7 января.