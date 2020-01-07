Путин прибыл на рождественскую службу в собор в Петербурге

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Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, чтобы участвовать в рождественском богослужении, сообщает РИА Новости.
Путин прибыл на рождественскую службу в собор в Петербурге
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Литургию в Рождество служит настоятель собора Николай Брындин.

На службе присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов. 

В Спасо-Преображенском соборе президент уже встречал Рождество в 2019 году.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев планируют принять участие в рождественских богослужениях в ночь на вторник, 7 января.

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