Роспотребнадзор проверил торговые точки Оренбургской области на предмет продажи снюса

Оренбургский Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку торговых точек региона на предмет незаконной реализации никотиносодержащих смесей, сообщает RIA56.

К 4 января 2020 года специалисты ведомства проверили 1130 торговых предприятий. В ходе рейда было изъято 340 единиц опасной продукции.

Кроме того, ведётся мониторинг продаж в интернете. На сегодняшний день Роспотребнадзор уже направил в суд три иска о блокировке незаконных сайтов.

Специалисты предупреждают, что никотиносодержащие смеси могут причинить сильный вред здоровью не только детей и подростков, но и взрослых.

Ранее Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщали о проверке магазинов на наличие в продаже снюса.