Роспотребнадзор проверил торговые точки Оренбургской области на предмет продажи снюса
- РИА Новости
К 4 января 2020 года специалисты ведомства проверили 1130 торговых предприятий. В ходе рейда было изъято 340 единиц опасной продукции.
Кроме того, ведётся мониторинг продаж в интернете. На сегодняшний день Роспотребнадзор уже направил в суд три иска о блокировке незаконных сайтов.
Специалисты предупреждают, что никотиносодержащие смеси могут причинить сильный вред здоровью не только детей и подростков, но и взрослых.
Ранее Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщали о проверке магазинов на наличие в продаже снюса.