В Нижегородской области отчитались о результатах проверок магазинов на наличие снюса

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с правоохранительными органами провело проверки магазинов на наличие в продаже снюса, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Изъято более 1,3 тыс. упаковок, в том числе в Нижнем Новгороде. Управление продолжит контролировать ситуацию. Специалисты также призвали сообщать о местах, где торгуют снюсом. Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.