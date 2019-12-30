В Нижегородской области отчитались о результатах проверок магазинов на наличие снюса
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Изъято более 1,3 тыс. упаковок, в том числе в Нижнем Новгороде.
Управление продолжит контролировать ситуацию. Специалисты также призвали сообщать о местах, где торгуют снюсом.
Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.