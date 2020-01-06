В Дмитрове аэронавты открыли сезон полётов

В подмосковном Дмитрове лучшие аэронавты открыли сезон полётов на воздушных шарах, сообщает телеканал «360».

По словам аэронавта Сергея Баженова, при подготовке к полёту, помимо погодных условий, нужно учитывать хорошее настроение и желание наслаждаться жизнью.

К открытию сезона устроили состязание, в рамках которого необходимо с высоты птичьего полёта попасть в специальную метку на земле. Победитель определяется близостью объекта к центру.

Первый рождественский полёт аэронавты провели 15 лет назад. С тех пор воздушное увлечение стало традицией.

Ранее сын Фёдора Конюхова и глава его экспедиции Оскар Конюхов в беседе с Nation News рассказал, как нужно готовиться к кругосветному путешествию.