В Дмитрове аэронавты открыли сезон полётов
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По словам аэронавта Сергея Баженова, при подготовке к полёту, помимо погодных условий, нужно учитывать хорошее настроение и желание наслаждаться жизнью.
К открытию сезона устроили состязание, в рамках которого необходимо с высоты птичьего полёта попасть в специальную метку на земле. Победитель определяется близостью объекта к центру.
Первый рождественский полёт аэронавты провели 15 лет назад. С тех пор воздушное увлечение стало традицией.
Ранее сын Фёдора Конюхова и глава его экспедиции Оскар Конюхов в беседе с Nation News рассказал, как нужно готовиться к кругосветному путешествию.