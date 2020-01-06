В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

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Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
  • РИА Новости

По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо. Учитывая федеральные субсидии, транспортный налог, как отметил депутат, покрывает лишь одну десятую затрат на строительство и ремонт дорог.

«Это не те деньги, отказавшись от которых, мы завтра получим коллапс в дорожной отрасли», — убеждён Ионин, который является одним из авторов законопроекта об отмене транспортного налога.

Парламентарий выразил надежду, что президент Владимир Путин поднимет этот вопрос в своём послании к Федеральному собранию 15 января.

В сентябре «Вечерняя Москва» сообщала, что в столице могут отменить транспортный налог для электромобилей.

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