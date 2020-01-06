В Москве назвали самые востребованные уроки в библиотеке МЭШ
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По итогам прошедшего года самым популярным уроком стала «Информационная грамотность». Этим сценарием в 2019 году воспользовались более четырёх тысяч раз.
«Урок Победы», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны, просматривали 3,8 тыс. раз.
Более двух тысяч просмотров получил урок «Задачи на смекалку», нацеленный на помощь школьникам в сдаче ЕГЭ по математике.
Также среди самых популярных сценариев — урок «История баскетбола» и урок по английскому языку A Magic Island.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более десяти тысяч школьников Московской области стали участниками проекта «Живые уроки».