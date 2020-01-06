В Москве назвали самые востребованные уроки в библиотеке МЭШ

В Москве рассказали о самых популярных сценариях уроков в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) по итогам 2019 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По итогам прошедшего года самым популярным уроком стала «Информационная грамотность». Этим сценарием в 2019 году воспользовались более четырёх тысяч раз.

«Урок Победы», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны, просматривали 3,8 тыс. раз.

Более двух тысяч просмотров получил урок «Задачи на смекалку», нацеленный на помощь школьникам в сдаче ЕГЭ по математике.

Также среди самых популярных сценариев — урок «История баскетбола» и урок по английскому языку A Magic Island.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более десяти тысяч школьников Московской области стали участниками проекта «Живые уроки».