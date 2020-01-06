В Курганской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли, ещё четверо получили травмы в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Курганской области. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП произошло 5 января на 192-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган.

По данным ведомства, автомобиль Toyota Wish выехал на полосу встречного движения и столкнулся по касательной с автомобилем Lexus RX-350. После этого Toyota также столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris.

«В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых один ребёнок, ещё четыре участника движения получили различные травмы, среди них три несовершеннолетних пассажира», — заявили в ГИБДД.

Ранее три человека погибли в результате ДТП в Курганской области.