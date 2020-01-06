Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
- РИА Новости
Как отмечается, средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 впервые софинансируемых из госбюджета.
Так, в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены ассигнования на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения, которые находятся в собственности 46 регионов.
В 2020 году на эти цели будет израсходовано 35,5 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд рублей, в 2022 году — 30,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что на борьбу с онкологическими заболеваниями будет выделено 95 млрд рублей — на 25 млрд рублей больше, чем в 2019 году.