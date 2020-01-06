Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

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Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
  • РИА Новости

Как отмечается, средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 впервые софинансируемых из госбюджета.

Так, в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены ассигнования на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения, которые находятся в собственности 46 регионов.

В 2020 году на эти цели будет израсходовано 35,5 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд рублей, в 2022 году — 30,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на борьбу с онкологическими заболеваниями будет выделено 95 млрд рублей — на 25 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

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