В ДТП в Тюменской области пострадали три гражданина Таджикистана

В результате столкновения автобуса и грузовика в Тюменской области пострадали три гражданина Таджикистана. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство Таджикистана в Екатеринбурге.

По данным генконсульства, в автобусе находились пять граждан республики.

«Там (в автобусе. — RT) только пятеро таджиков, с двумя ничего не случилось, а трое попали в больницу. Трое пострадали», — уточнили в дипмиссии.

Также уточняется, что российская сторона уведомила генконсула Таджикистана в Екатеринбурге о ДТП.

Ранее в Тюменской области автобус, следовавший из Таджикистана в Сургут, столкнулся с грузовиком. В результате произошедшего погибли водитель и пассажир грузовика, семь человек пострадали.