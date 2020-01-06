В ДТП в Тюменской области пострадали три гражданина Таджикистана
- РИА Новости
По данным генконсульства, в автобусе находились пять граждан республики.
«Там (в автобусе. — RT) только пятеро таджиков, с двумя ничего не случилось, а трое попали в больницу. Трое пострадали», — уточнили в дипмиссии.
Также уточняется, что российская сторона уведомила генконсула Таджикистана в Екатеринбурге о ДТП.
Ранее в Тюменской области автобус, следовавший из Таджикистана в Сургут, столкнулся с грузовиком. В результате произошедшего погибли водитель и пассажир грузовика, семь человек пострадали.