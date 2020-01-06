В Омске женщина погибла из-за ЧП при спуске на тюбинге

В Омске женщина скончалась в результате травмы, полученной ею во время спуска на тюбинге в Советском парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске», — сообщили в ведомстве.

По данным Следственного комитета, 5 января женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе. Во время спуска она ударилась об осветительный бетонный столб.

Пострадавшая скончалась 6 января в больнице, предположительно, из-за черепно-мозговой травмы.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Якутии СК начал проверку после смерти школьника в новогоднюю ночь.