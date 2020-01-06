В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью

Министерство здравоохранения Якутии сообщило, что число заболевших корью в Якутске к настоящему времени составляет 68, 16 человек проходят лечение в стационаре. Об этом информирует РИА Новости.

«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.

Отмечается, что инфекционный стационар развёрнут в здании Республиканского детского противотуберкулёзного санатория.

Указывается, что тубдиспансер имеет два блока с полной изоляцией друг от друга и разной вентиляцией.

В декабре 2019 года портал pobeda26.ru передавал, что в ставропольском селе Подлужном локализовали очаг заболевания сибирской язвой.