В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

В городе Павлове Нижегородской области злоумышленник, напавший на женщину, убил заступившегося за неё молодого человека и ранил второго. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по региону.

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.

Следователи 4 января задержали по подозрению в убийстве ранее неоднократно судимого 58-летнего мужчину.

«По версии следствия, вечером 3 января на улице Котовского в Павлове злоумышленник напал на женщину. На крики потерпевшей откликнулись два проходящих мимо молодых парня», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что молодые люди догнали грабителя, пытавшегося от них скрыться. По версии СК, в ходе потасовки он нанёс им ножевые ранения и убежал. Один из пострадавших скончался на месте, второй выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Подозреваемому предъявили обвинение, он арестован. Расследование продолжается.

Ранее жителя Приморья задержали по обвинению в двойном убийстве.