В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

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В городе Павлове Нижегородской области злоумышленник, напавший на женщину, убил заступившегося за неё молодого человека и ранил второго. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по региону.
В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу
  • РИА Новости

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти. 

Следователи 4 января задержали по подозрению в убийстве ранее неоднократно судимого 58-летнего мужчину.

«По версии следствия, вечером 3 января на улице Котовского в Павлове злоумышленник напал на женщину. На крики потерпевшей откликнулись два проходящих мимо молодых парня», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что молодые люди догнали грабителя, пытавшегося от них скрыться. По версии СК, в ходе потасовки он нанёс им ножевые ранения и убежал. Один из пострадавших скончался на месте, второй выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. 

Подозреваемому предъявили обвинение, он арестован. Расследование продолжается.

Ранее жителя Приморья задержали по обвинению в двойном убийстве.

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