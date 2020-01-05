В Ростове-на-Дону задержан пытавшийся зайти с оружием в Дом творчества
- РИА Новости
«В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из Домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», — заявила представитель пресс-службы.
По её словам, по предварительной информации, пройти в Дом творчества мужчина хотел, потому что на праздничном мероприятии находилась его семья.
Ранее в МВД сообщили, что мужчина скрылся после того, как охранники при входе в Дом творчества обнаружили в его сумке подозрительный предмет.
По данным СМИ, в сумке у него были пистолет и нож.