В Ростове-на-Дону задержан пытавшийся зайти с оружием в Дом творчества

В Ростове-на-Дону задержан и доставлен в отдел полиции мужчина, который пытался зайти с подозрительными предметами в один из Домов творчества. При себе у него оказались средства самообороны. Об этом RT сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

«В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из Домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», — заявила представитель пресс-службы.

По её словам, по предварительной информации, пройти в Дом творчества мужчина хотел, потому что на праздничном мероприятии находилась его семья.

Ранее в МВД сообщили, что мужчина скрылся после того, как охранники при входе в Дом творчества обнаружили в его сумке подозрительный предмет.

По данным СМИ, в сумке у него были пистолет и нож.