В Ростове-на-Дону задержан пытавшийся зайти с оружием в Дом творчества

Короткая ссылка
В Ростове-на-Дону задержан и доставлен в отдел полиции мужчина, который пытался зайти с подозрительными предметами в один из Домов творчества. При себе у него оказались средства самообороны. Об этом RT сообщили в пресс-службе местного управления МВД.
В Ростове-на-Дону задержан пытавшийся зайти с оружием в Дом творчества
  • РИА Новости

«В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из Домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», — заявила представитель пресс-службы. 

По её словам, по предварительной информации, пройти в Дом творчества мужчина хотел, потому что на праздничном мероприятии находилась его семья.

Ранее в МВД сообщили, что мужчина скрылся после того, как охранники при входе в Дом творчества обнаружили в его сумке подозрительный предмет.

По данным СМИ, в сумке у него были пистолет и нож.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить