В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

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В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
  • РИА Новости

Об этом RT сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.

По данным МВД, гражданин скрылся после того, как сотрудники охранной структуры при входе в культурное учреждение обнаружили в его сумке подозрительный предмет.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных регионах, в сумке у мужчины был нож и пистолет.

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