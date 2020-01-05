В Пензенской области возбудили дело по факту пожара в частном доме

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В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.
В Пензенской области возбудили дело по факту пожара в частном доме
  • ©penza.sledcom.ru

«Для детального установления обстоятельств гибели трёх лиц при пожаре в селе Соболевка Каменским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело... причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — следует из пресс-релиза.

По предварительным данным, очаг возгорания находился внутри дома, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении или нарушения правил эксплуатации электроприборов.

Назначена судебная пожаро-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области организовали доследственную проверку после обнаружения на месте пожара в доме тел двух мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщины 1940 года рождения.

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