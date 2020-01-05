В Карелии возбудили дело после гибели четверых мужчин при пожаре
- РИА Новости
«Медвежьегорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении регионального главка СК России.
По информации следствия, пожар произошёл в вечернее время 4 января.
При тушении в одной из квартир были обнаружены тела четверых мужчин.
Согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.
Ранее трое погибли при пожаре в доме в Пензенской области.