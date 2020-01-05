В Карелии возбудили дело после гибели четверых мужчин при пожаре

Следователи в Карелии возбудили уголовное дело по факту пожара в одной из квартир деревянного дома в посёлке Бочилово Пудожского района, в результате которого погибли четверо мужчин.

«Медвежьегорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении регионального главка СК России.

По информации следствия, пожар произошёл в вечернее время 4 января.

При тушении в одной из квартир были обнаружены тела четверых мужчин.

Согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Ранее трое погибли при пожаре в доме в Пензенской области.