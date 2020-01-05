В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя «скорой»

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В Архангельске сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на водителя бригады скорой помощи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя «скорой»
  • РИА Новости

В МВД рассказали, что врачи приехали по срочному вызову, в связи c чем автомобиль «скорой» вынужденно перекрыл один из проездов во двор жилого дома, расположенного на проспекте Советских Космонавтов.

Во дворе в этот момент находился водитель иномарки, который потребовал от врачей освободить проезд. Во время конфликта он ранил ножом водителя «скорой» и скрылся с места происшествия. 

«В течение получаса полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Архангельска 1975 года рождения», — заявила Волк.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

В декабре телеканал «360» передавал, что в Подмосковье возбудили дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи.

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