В Крыму призвали США прекратить «множить мифы» о полуострове

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Глава комитета парламента Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал политиков США перестать «множить мифы» о Крыме. Об этом сообщает РИА Новости.
В Крыму призвали США прекратить «множить мифы» о полуострове
  • РИА Новости

Он прокомментировал слова американского генерала Бена Ходжеса, заявившего, что до Екатерины II России в Крыму не было.

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова», — сказал Гемпель.

По его словам, всем известно, что Крым является исторической и неотъемлемой частью России. Он напомнил, что полуостров вернулся в состав России в результате референдума, «благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева».

При этом Гемпель заявил, что «сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов».

Ранее Ходжес назвал «неприемлемыми» претензии российской стороны на Крым, так как до Екатерины II России там не было.

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