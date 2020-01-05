МЧС Москвы заявило о наличии необходимого снаряжения для спасения людей на воде зимой

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Главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков заявил, что спасатели в Москве оснащены необходимыми средствами спасения людей на воде в зимний период.
МЧС Москвы заявило о наличии необходимого снаряжения для спасения людей на воде зимой
  • РИА Новости

«Пожарно-спасательные расчёты оснащены первичными средствами спасения людей на воде как в летний, так и в зимний периоды, а также индивидуальными средствами защиты самих пожарных-спасателей», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Волков отметил, что помогать зимой людям гораздо сложнее, чем летом, так как для спасения из ледовой полыньи умения плавать недостаточно.

«Пострадавшему тяжело удерживаться на воде, намокшая одежда тянет на дно. Даже если удаётся держаться на плаву, через 15—20 минут наступает переохлаждение и гибель», — указал он.

Волков призвал людей проявлять осторожность на водных объектах зимой.

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