Почти 30 машин частично провалились под лёд в Приморском крае

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский в Приморском крае. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС России.

«Частично провалились под лёд в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели — они тросами вытягивают машины. Никто не пострадал», — приводит РИА Новости его слова.

Причиной провала стало близкое расположение автомобилей на льду. По словам представителя МЧС, рыбаки нарушили запрет о выезде на машинах на лёд.

В январе 2019 года два бензовоза провалились под лёд в Якутии. Автомобили совершили несанкционированный выезд для переправы, однако застряли недалеко от населённого пункта Мегино-Алдан.