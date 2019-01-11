Два бензовоза провалились под лёд в Якутии

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Два бензовоза провалились под лёд в Якутии. Автомобили совершили несанкционированный выезд для переправы, однако застряли недалеко от населённого пункта Мегино-Алдан.
Два бензовоза провалились под лёд в Якутии
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  • © ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Об этом сообщили в МЧС республики.

«В результате несоблюдения безопасной дистанции между двумя автомобилями и превышения допустимой массы машины проломили лёд и застряли по уровню колёс от коренного берега, вблизи населённого пункта Мегино-Алдан», — отметили в ведомстве.

Водителям удалось выбраться из автомобилей самостоятельно, на место происшествия была направлена оперативная группа.

В МЧС добавили, что топливо из цистерн провалившихся автомобилей перекачали в другие бензовозы. Спасатели начали работы по извлечению автомобилей изо льда.

В декабре 2018 года на реке в Приморье машина провалилась под лёд.

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