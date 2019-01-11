Два бензовоза провалились под лёд в Якутии
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- © ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Об этом сообщили в МЧС республики.
В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в результате несанкционированного выезда на лед на территории Томпонского района по левому берегу реки Алдан застряли во льду 2 бензовоза с автоцистернами объемом.. https://t.co/8kR23qCvOO— МЧС Якутия (@MCHS_Yakutia) 11 января 2019 г.
«В результате несоблюдения безопасной дистанции между двумя автомобилями и превышения допустимой массы машины проломили лёд и застряли по уровню колёс от коренного берега, вблизи населённого пункта Мегино-Алдан», — отметили в ведомстве.
Водителям удалось выбраться из автомобилей самостоятельно, на место происшествия была направлена оперативная группа.
В МЧС добавили, что топливо из цистерн провалившихся автомобилей перекачали в другие бензовозы. Спасатели начали работы по извлечению автомобилей изо льда.
В декабре 2018 года на реке в Приморье машина провалилась под лёд.