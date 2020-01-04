Эксперт оценил национальный план адаптации к изменениям климата
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- РИА Новости
«Наша страна очень большая, и климат на юге и на севере России разный. Поэтому меры, которые предполагается принимать для адаптации к климатическим изменениям, требуют, с одной стороны, учёта региональных особенностей, с другой — объединения усилий в реализации национального плана различных министерств и ведомств», — заявил эксперт.
По его словам, предстоит решать комплексную задачу — не только противостоять негативным явлениям, влияющим на климат, но и предвосхищать их появление или возможные последствия.
Как отметил Киселёв, это необходимо сделать в довольно короткие сроки.
В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией Парижского соглашения по климату.