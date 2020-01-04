Эксперт оценил национальный план адаптации к изменениям климата

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первый этап национального плана по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, включающий социально-экономические меры по снижению уязвимости населения страны.

«Наша страна очень большая, и климат на юге и на севере России разный. Поэтому меры, которые предполагается принимать для адаптации к климатическим изменениям, требуют, с одной стороны, учёта региональных особенностей, с другой — объединения усилий в реализации национального плана различных министерств и ведомств», — заявил эксперт.

По его словам, предстоит решать комплексную задачу — не только противостоять негативным явлениям, влияющим на климат, но и предвосхищать их появление или возможные последствия.

Как отметил Киселёв, это необходимо сделать в довольно короткие сроки.

В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией Парижского соглашения по климату.