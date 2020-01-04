«Техноград» на ВДНХ посетили более 240 тысяч человек за год

Инновационно-образовательный кластер «Техноград» на ВДНХ посетили более 240 тыс. человек в 2019 году, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

С момента открытия в кластере побывали свыше 300 тыс. гостей.

«Современные форматы обучения, как в «Технограде», сегодня очень популярны. Они позволяют повысить квалификацию или освоить новую профессию за максимально короткий срок. Все навыки отрабатываются на практике, на реальном оборудовании», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о бизнес-форуме «Берёzка» для подростков и их родителей в «Технограде».