Бизнес-форум для подростков и их родителей пройдёт 26—27 октября в Москве
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Программа предусматривает психологические тесты и профориентационные рекомендации, интерактивные игры по построению бизнеса и предпринимательства, выступления блогеров, мастер-классы в сфере IT, блогерства, спорта, робототехники, нанотехнологий, дизайна, мультипликации, кино и телевидения.
«Техноград» — это инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, где представлены образовательные программы по наиболее востребованным и актуальным профессиям.
Ранее НСН сообщала, что на Московском международном форуме «Город образования» побывали свыше 150 тыс. человек.