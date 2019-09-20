Бизнес-форум для подростков и их родителей пройдёт 26—27 октября в Москве

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Бизнес-форум «Берёzка» для подростков и их родителей пройдёт 26—27 октября в «Технограде» на ВДНХ в Москве, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Бизнес-форум для подростков и их родителей пройдёт 26—27 октября в Москве
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Программа предусматривает психологические тесты и профориентационные рекомендации, интерактивные игры по построению бизнеса и предпринимательства, выступления блогеров, мастер-классы в сфере IT, блогерства, спорта, робототехники, нанотехнологий, дизайна, мультипликации, кино и телевидения.

«Техноград» — это инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, где представлены образовательные программы по наиболее востребованным и актуальным профессиям.

Ранее НСН сообщала, что на Московском международном форуме «Город образования» побывали свыше 150 тыс. человек.

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