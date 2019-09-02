На форуме «Город образования» в Москве побывали более 150 тысяч человек

На Московском международном форуме «Город образования» побывали свыше 150 тыс. человек, сообщает НСН.

Он проходил четыре дня на территории ВДНХ и в парке Горького.

На 15 площадках выступили более 1000 экспертов из 50 стран и более чем 80 регионов России.

Среди главных событий — открытый педагогический совет, заседания Общественной палаты Москвы и городского Совета по науке, фестиваль ветеранов педагогического труда, торжественная линейка кадетов, «Забег во благо», олимпиада мегаполисов и три международные конференции, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о более 700 мероприятиях в рамках форума «Город образования».