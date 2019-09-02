На форуме «Город образования» в Москве побывали более 150 тысяч человек
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- РИА Новости
Он проходил четыре дня на территории ВДНХ и в парке Горького.
На 15 площадках выступили более 1000 экспертов из 50 стран и более чем 80 регионов России.
Среди главных событий — открытый педагогический совет, заседания Общественной палаты Москвы и городского Совета по науке, фестиваль ветеранов педагогического труда, торжественная линейка кадетов, «Забег во благо», олимпиада мегаполисов и три международные конференции, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о более 700 мероприятиях в рамках форума «Город образования».