В Удмуртии родились более 50 детей за три дня 2020 года

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В Удмуртии родились более 50 детей за первые три дня 2020 года, сообщает ИА «Удмуртия».
В Удмуртии родились более 50 детей за три дня 2020 года
  • Pixabay

«Из них 27 мальчиков, 23 девочки и одна двойня. Поздравляю от всей души родителей, бабушек и дедушек новорождённых», — заявил глава региона Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также пожелал жителям республики отметить праздники вместе с близкими.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве родились 53 ребёнка — 30 мальчиков и 23 девочки.

Председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.

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