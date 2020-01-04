В Удмуртии родились более 50 детей за три дня 2020 года

В Удмуртии родились более 50 детей за первые три дня 2020 года, сообщает ИА «Удмуртия».

«Из них 27 мальчиков, 23 девочки и одна двойня. Поздравляю от всей души родителей, бабушек и дедушек новорождённых», — заявил глава региона Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также пожелал жителям республики отметить праздники вместе с близкими.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве родились 53 ребёнка — 30 мальчиков и 23 девочки.

Председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.