В новогоднюю ночь в Москве родились более 50 детей

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В новогоднюю ночь в Москве родились 53 ребёнка — 30 мальчиков и 23 девочки.
В новогоднюю ночь в Москве родились более 50 детей
  • Pixabay

Об этом информирует сайт «Москва 24».

«Последний малыш, рождённый в уходящем году, появился на свет в 23:50 в роддоме ГКБ имени С.С. Юдина. Его вес составил 3380 граммов. А первая маленькая москвичка в новом году родилась в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова в 00:10 — она весит 3150 граммов», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Во всех роддомах департамента здравоохранения родители, определившиеся с именем ребёнка, могут получить свидетельство о рождении при выписке. Семьям также полагается набор для новорождённого.

Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.

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