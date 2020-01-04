В Пензе возбудили дело по факту хлопка в литейном цехе завода

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка в литейном цехе на металлургическом заводе в Пензе, в результате которого пострадали двое рабочих.

Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования плавильщика общества с ограниченной ответственностью на производстве по ч. 1 ст. 143 УК России «нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в заявлении.

Согласно версии следствия, ночью 10 декабря во время плавки лома алюминия сотрудником одной из компаний из-за нарушения им техники безопасности при загрузке плавильной печи произошёл взрыв.

«Потерпевший 1985 года рождения получил травму глаза, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью. Вторым работником 1973 года рождения, находившимся рядом с печью, получены телесные повреждения в виде ожогов», — уточнили в СК.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что на пензенском заводе АМС из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия произошёл хлопок в печи, в результате которого пострадали два человека.