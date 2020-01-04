В Ставропольском крае возбудили дело после пожара в жилом доме
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- РИА Новости
«Советский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек, в том числе восьмилетней девочки, в результате пожара», — говорится в сообщении.
Уголовное дело расследуется по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности отопительных приборов.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Советском городском округе Ставропольского края погибли четверо, включая ребёнка.