В Ставропольском крае возбудили дело после пожара в жилом доме

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после гибели четырёх человек, в том числе ребёнка, при пожаре в частном доме в селе Горькая Балка. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
В Ставропольском крае возбудили дело после пожара в жилом доме
  • © ГУ МЧС по Ставропольскому краю
  • РИА Новости

«Советский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек, в том числе восьмилетней девочки, в результате пожара», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности отопительных приборов.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Советском городском округе Ставропольского края погибли четверо, включая ребёнка.

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