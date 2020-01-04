В Ставропольском крае возбудили дело после пожара в жилом доме

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после гибели четырёх человек, в том числе ребёнка, при пожаре в частном доме в селе Горькая Балка. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Советский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек, в том числе восьмилетней девочки, в результате пожара», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности отопительных приборов.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Советском городском округе Ставропольского края погибли четверо, включая ребёнка.