Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машинам скорой помощи

Во Владивостоке задержан злоумышленник, который за несколько дней проколол колёса десяткам автомобилей в одном из районов города.

«Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД. Ранее в соцсетях в городе местные жители сообщили, что десятки автомобилей, среди которых машины скорой помощи, пострадали от рук неизвестного злоумышленника. В октябре сообщалось, что во Владивостоке начали проверку из-за непропуска «скорой» внедорожником.