Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машинам скорой помощи
«Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.
Ранее в соцсетях в городе местные жители сообщили, что десятки автомобилей, среди которых машины скорой помощи, пострадали от рук неизвестного злоумышленника.
В октябре сообщалось, что во Владивостоке начали проверку из-за непропуска «скорой» внедорожником.