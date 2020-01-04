Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машинам скорой помощи

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Во Владивостоке задержан злоумышленник, который за несколько дней проколол колёса десяткам автомобилей в одном из районов города.

«Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.

Ранее в соцсетях в городе местные жители сообщили, что десятки автомобилей, среди которых машины скорой помощи, пострадали от рук неизвестного злоумышленника. 

В октябре сообщалось, что во Владивостоке начали проверку из-за непропуска «скорой» внедорожником.

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