Во Владивостоке начали проверку из-за непропуска «скорой» внедорожником
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
«По данному факту сотрудниками ГИБДД в отношении неустановленного водителя проводится проверка, запись видеорегистратора автомобиля скорой медицинской помощи приобщена к материалам административного расследования», — заявили в МВД.
С августа 2019 года в России было ужесточено наказание за непропуск автомобилей скорой помощи.
Нарушителям может грозить штраф до 5 тыс. рублей, лишение водительских прав на срок от трёх месяцев до года и уголовная ответственность.