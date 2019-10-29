Во Владивостоке начали проверку из-за непропуска «скорой» внедорожником

Во Владивостоке полиция организовала проверку в связи с появлением видеозаписи в соцсети, на которой водитель внедорожника не уступал дорогу автомобилю скорой помощи с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

«По данному факту сотрудниками ГИБДД в отношении неустановленного водителя проводится проверка, запись видеорегистратора автомобиля скорой медицинской помощи приобщена к материалам административного расследования», — заявили в МВД.

С августа 2019 года в России было ужесточено наказание за непропуск автомобилей скорой помощи.

Нарушителям может грозить штраф до 5 тыс. рублей, лишение водительских прав на срок от трёх месяцев до года и уголовная ответственность.