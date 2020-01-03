Почти 100 человек эвакуировали из общежития в Сызрани из-за пожара

Короткая ссылка
В Сызрани 92 человека были эвакуированы из здания общежития из-за возгорания.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в четырёхэтажном общежитии по адресу Самарская область, город Сызрань, Ульяновское шоссе, 29… установлено, что происходит горение комнат на четвёртом этаже общежития, объявлен ранг вызова: пожар №2… В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека», — указывается в заявлении.

Уточняется, что площадь пожара составила 80 кв. м.

«Пожарно-спасательными подразделениями проводилась эвакуация людей с помощью автолестниц. Погибших и пострадавших нет», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.

Летом URA.RU сообщало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить