Почти 100 человек эвакуировали из общежития в Сызрани из-за пожара

В Сызрани 92 человека были эвакуированы из здания общежития из-за возгорания.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в четырёхэтажном общежитии по адресу Самарская область, город Сызрань, Ульяновское шоссе, 29… установлено, что происходит горение комнат на четвёртом этаже общежития, объявлен ранг вызова: пожар №2… В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека», — указывается в заявлении.

Уточняется, что площадь пожара составила 80 кв. м.

«Пожарно-спасательными подразделениями проводилась эвакуация людей с помощью автолестниц. Погибших и пострадавших нет», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.

Летом URA.RU сообщало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.