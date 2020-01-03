В Петербурге пройдут мероприятия по укреплению единства народов России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, по которому в 2020 году Петербургу будет выделено финансирование из федерального бюджета на проведение мероприятий по укреплению единства народов России.

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РИА Новости

Как сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в Петербурге планируется организация чувашского праздника Акатуй, фестиваля казачьей культуры «Атаманский клинок», удмуртского национального праздника Гербер, фестиваля национальных культур «Меридианы дружбы», праздников Навруз и Сабантуй. На организацию и проведение всех событий будет выделено более 5 млн рублей. Ранее депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с Inforeactor рассказал о значимости Дня народного единства.