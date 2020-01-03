В Петербурге пройдут мероприятия по укреплению единства народов России
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- РИА Новости
Как сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в Петербурге планируется организация чувашского праздника Акатуй, фестиваля казачьей культуры «Атаманский клинок», удмуртского национального праздника Гербер, фестиваля национальных культур «Меридианы дружбы», праздников Навруз и Сабантуй.
На организацию и проведение всех событий будет выделено более 5 млн рублей.
Ранее депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с Inforeactor рассказал о значимости Дня народного единства.