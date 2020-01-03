В Петербурге пройдут мероприятия по укреплению единства народов России

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, по которому в 2020 году Петербургу будет выделено финансирование из федерального бюджета на проведение мероприятий по укреплению единства народов России. 
В Петербурге пройдут мероприятия по укреплению единства народов России
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Как сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в Петербурге планируется организация чувашского праздника Акатуй, фестиваля казачьей культуры «Атаманский клинок», удмуртского национального праздника Гербер, фестиваля национальных культур «Меридианы дружбы», праздников Навруз и Сабантуй.

На организацию и проведение всех событий будет выделено более 5 млн рублей.

Ранее депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с Inforeactor рассказал о значимости Дня народного единства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить