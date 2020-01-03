В Роспотребнадзоре дали рекомендации по организации семейного досуга
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Эксперты рекомендуют планировать семейный досуг заранее, учитывая при этом пожелания всех членов семьи.
В ведомстве отметили, что планы лучше составлять в начале рабочей недели, а итоги лучше всего подводить методом голосования.
Роспотребнадзор советует решать личные дела утром, а вечер посвящать семье. При этом специалисты рекомендуют заранее предупреждать родных о своих планах.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский метрополитен дал рекомендации по новогоднему досугу.