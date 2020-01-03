В Роспотребнадзоре дали рекомендации по организации семейного досуга

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно организовывать семейный досуг, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.

Эксперты рекомендуют планировать семейный досуг заранее, учитывая при этом пожелания всех членов семьи.

В ведомстве отметили, что планы лучше составлять в начале рабочей недели, а итоги лучше всего подводить методом голосования.

Роспотребнадзор советует решать личные дела утром, а вечер посвящать семье. При этом специалисты рекомендуют заранее предупреждать родных о своих планах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский метрополитен дал рекомендации по новогоднему досугу.