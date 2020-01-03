В Роспотребнадзоре дали рекомендации по организации семейного досуга

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно организовывать семейный досуг, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по организации семейного досуга
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Эксперты рекомендуют планировать семейный досуг заранее, учитывая при этом пожелания всех членов семьи. 

В ведомстве отметили, что планы лучше составлять в начале рабочей недели, а итоги лучше всего подводить методом голосования.

Роспотребнадзор советует решать личные дела утром, а вечер посвящать семье. При этом специалисты рекомендуют заранее предупреждать родных о своих планах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский метрополитен дал рекомендации по новогоднему досугу.

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