В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике обморожений
- РИА Новости
Эксперты посоветовали не употреблять спиртное и не курить на морозе. Также необходимо носить свободную одежду и надевать термобельё.
Также специалисты рекомендовали перед выходом на улицу плотно поесть и не забывать про шапку, шарф и варежки.
«Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое тёплое место», — подчеркнули в ведомстве.
Чтобы организм согрелся изнутри, следует пить много тёплой и сладкой жидкости.
При сильном обморожении необходимо обратиться к врачу.
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