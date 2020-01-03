В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике обморожений

Специалисты Роспотребнадзора по городу Москве дали рекомендации по профилактике обморожений, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперты посоветовали не употреблять спиртное и не курить на морозе. Также необходимо носить свободную одежду и надевать термобельё.

Также специалисты рекомендовали перед выходом на улицу плотно поесть и не забывать про шапку, шарф и варежки.

«Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое тёплое место», — подчеркнули в ведомстве.

Чтобы организм согрелся изнутри, следует пить много тёплой и сладкой жидкости.

При сильном обморожении необходимо обратиться к врачу.

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