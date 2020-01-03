Эксперт рассказала о проблеме школьного образования в России

Короткая ссылка
Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко в беседе с газетой «Известия» прокомментировала некоторые проблемы российского школьного образования.
Эксперт рассказала о проблеме школьного образования в России
  • РИА Новости

По её словам, один из вопросов заключается в акцентировании внимания участников образовательного процесса на двух основных предметах — русском языке и математике.

«Когда всё сосредоточивается на паре предметов, внимание учителей, учеников и их родителей фокусируется вокруг них. Остальные науки в связи с этим им менее интересны, а фундаментальное образование должно быть максимально широким», — подчеркнула она.

Она также отметила, что введение новых федеральных государственных стандартов, гарантирующих обязательный минимум знаний по всем предметам, не помогло изменить ситуацию.

По мнению специалиста, для решения вопроса педагогам необходима серьёзная методическая поддержка.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в беседе с НСН оценила перспективы создания цифрового портфолио школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить