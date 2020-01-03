Эксперт рассказала о проблеме школьного образования в России

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко в беседе с газетой «Известия» прокомментировала некоторые проблемы российского школьного образования.

По её словам, один из вопросов заключается в акцентировании внимания участников образовательного процесса на двух основных предметах — русском языке и математике.

«Когда всё сосредоточивается на паре предметов, внимание учителей, учеников и их родителей фокусируется вокруг них. Остальные науки в связи с этим им менее интересны, а фундаментальное образование должно быть максимально широким», — подчеркнула она.

Она также отметила, что введение новых федеральных государственных стандартов, гарантирующих обязательный минимум знаний по всем предметам, не помогло изменить ситуацию.

По мнению специалиста, для решения вопроса педагогам необходима серьёзная методическая поддержка.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в беседе с НСН оценила перспективы создания цифрового портфолио школьников.