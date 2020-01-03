В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в системе оценки экзамена на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможные изменения в действующей балльной системе оценки при сдаче практики вождения.

В соответствии с предполагаемыми нововведениями, в ведомстве будут оценивать не нарушения, а навыки, полученные кандидатом в процессе обучения.

«Любой манёвр кандидата за рулём инспектор будет оценивать поэтапно. Снизил скорость при повороте с главной дороги на второстепенную — молодец. Проехал перекрёсток и выехал на свою полосу движения — отлично. А сейчас получается, что кандидаты, по сути, нарушают ПДД, их надо за это штрафовать, а мы только считаем штрафные баллы», — пояснил Гиляков.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует исключить из практического экзамена на водительские права штрафные баллы в 2020 году.