Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

Боевые пуски систем противовоздушной обороны С-400 пройдут на полигоне Ашулук в Астарханской области в августе 2020 года.

«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.

Командир 76-й дивизии ПВО Центрального военного округа генерал-майор Сергей Тихонов сообщил, что всего за год дивизия планирует провести более 30 мероприятий боевой подготовки.

15 декабря зенитно-ракетный полк объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в Ленинградской области полностью вооружился комплексами С-400 «Триумф».