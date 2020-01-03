Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
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«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Командир 76-й дивизии ПВО Центрального военного округа генерал-майор Сергей Тихонов сообщил, что всего за год дивизия планирует провести более 30 мероприятий боевой подготовки.
15 декабря зенитно-ракетный полк объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в Ленинградской области полностью вооружился комплексами С-400 «Триумф».