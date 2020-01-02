В Пензенской области задержали подозреваемого в организации преступной группы

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В Пензенской области задержали мужчину, подозреваемого в организации преступной группы, которая вовлекала девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
В Пензенской области задержали подозреваемого в организации преступной группы
  • РИА Новости

По версии следователей, не позднее 2014 года двое жителей Пензы создали в городе ОПГ и открыли ночной клуб, где клиентам оказывались услуги интимного характера.

Для этих целей были привлечены по меньшей мере 27 девушек, в том числе одна несовершеннолетняя. Впоследствии один из организаторов ОПГ открыл ещё одно такое заведение.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовные дела о вовлечении в занятие проституцией и об организации занятия проституцией. Были задержаны организатор и трое участников. Суд арестовал организатора, остальные помещены под домашний арест.

Второго организатора объявили в розыск. Его задержали в селе Наровчат.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет 37-летний мужчина, обвиняемый в изнасилованиях 14-летней давности.

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