В Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в изнасилованиях 14-летней давности

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В Курганской области перед судом предстанет 37-летний мужчина, обвиняемый в изнасилованиях 14-летней давности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в изнасилованиях 14-летней давности
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По информации следователей, в 2005 году житель Шадринска дважды нападал на женщин. Тогда ни оперативным, ни следственным путём не удалось установить личность мужчины.

Раскрыть преступления получилось спустя годы благодаря современным способам исследования доказательств.

Подозреваемый уже дал признательные показания. Кроме того, его причастность подтверждена генетическими экспертизами.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее «Ридус» сообщал, что в Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу.

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