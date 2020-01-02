Новый год в центре Петербурга отметили 2 млн человек

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Новый год в центре Санкт-Петербурга отметили 2 млн человек, передаёт Newinform. В 2018-м число празднующих составило около 1,5 млн.
Новый год в центре Петербурга отметили 2 млн человек
  • © Правительство Санкт-Петербурга
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За порядком следили более тысячи сотрудников полиции. Также были задействованы представители Росгвардии, частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин.

На Дворцовой площади состоялось театрализованное представление по мотивам сказов Бажова. В честь Нового года зажигали факелы на Ростральных колоннах. Также был организован фейерверк.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что число посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве достигло 15 млн.

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