Новый год в центре Петербурга отметили 2 млн человек

Новый год в центре Санкт-Петербурга отметили 2 млн человек, передаёт Newinform. В 2018-м число празднующих составило около 1,5 млн.

За порядком следили более тысячи сотрудников полиции. Также были задействованы представители Росгвардии, частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин.

На Дворцовой площади состоялось театрализованное представление по мотивам сказов Бажова. В честь Нового года зажигали факелы на Ростральных колоннах. Также был организован фейерверк.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что число посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве достигло 15 млн.